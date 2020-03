Coronavirus: italianos cantan desde sus ventanas para no sentirse solos

Muchos ciudadanos italianos, aburridos por el confinamiento impuesto tras el brote de coronavirus COVID-19, decidieron salir por sus ventanas y balcones para cantar.

Es la forma que tienen los italianos para combatir el coronavirus… o el aburrimiento causado por el virus. Estos hechos se registran en las ciudades de Turín, Siena, Nápoles, Cagliari o Roma.

Muchos usuarios en redes sociales compartieron videos de los cánticos y en qué ciudades ocurrieron. Se conmuevan y lo expresan en los textos de sus videos.



Italians in lockdown all over Italy are keeping each other company by singing, dancing and playing music from the balconies. A thread to celebrate the resilience of ordinary people. This is Salerno: pic.twitter.com/3aOchqdEpn