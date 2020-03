Coronavirus: Médicos identifican otro síntoma no contemplado hasta ahora

Mientras el Covid-19 continúa avanzando en todo el mundo, médicos de diferentes países se siguen sumando a las investigaciones para intentar dar con un tratamiento efectivo contra esta nueva enfermedad. Y parte de estos estudios, incluyen identificar los síntomas que caracterizan al temido coronavirus que ya va cobrando miles de muertes en todo el globo.

Así, el principal síntoma identificado por la comunidad científica era el de la fiebre elevada por días, pero esto cambiaría ya que según otorrinolaringólogos de Francia otro inesperado malestar se va haciendo más notorio: la pérdida del sentido del olfato (anosmia).

“Los otorrinolaringólos (ORL) observaron en los últimos días un recrudecimiento de los casos de anosmia. Hay que llamar a su médico de cabecera y evitar la automedicación sin opinión especializada”, dijo el portavoz del ministerio de Salud de Francia, Jérôme Salomon.

Según describe, el olfato desaparecería prácticamente por completo, aun cuando el paciente no tenga la nariz congestionada. En simultáneo también se podría presentar un segundo síntoma, con un cuadro de ageusia, o pérdida total del sentido del gusto, informó el portal The Guardian.

Este par de síntomas no se presentaría en todos los pacientes, aunque sí principalmente en jóvenes con un cuadro no tan severo de la enfermedad. Al menos no tan grave como para hospitalizarlos. Desde luego, las investigaciones siguen.