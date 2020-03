Coronavirus: Ministro de Atención Médica neerlandés se desmayó durante debate sobre el covid-19

Durante un debate sobre el coronavirus, el Ministro de Atención Médica de Países Bajos, Bruno Bruins, sufrió un desmayo este miércoles producto del cansancio. A través de un video en Twitter podemos observar cómo el mandatario de un momento a otro sufre el desmayo e inmediatamente es auxiliado por sus demás colegas.

Dicho debate fue convocado para tratar temas relacionados al nuevo coronavirus, debido a que dicha pandemia del covid-19 ya ha cobrado más de 8.600 personas en todo el mundo.



#BREAKING: Dutch Minister of medical care @bruno_bruins collapses during #coronavirus debate from tiredness pic.twitter.com/v1c4ctn4rA