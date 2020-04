Coronavirus: Mujer le canta a su esposo la canción de su boda por celular mientras él moría por COVID-19

Una mujer en Nueva York, Estados Unidos, ha conmovido en redes sociales tras compartir cómo fue la dramática despedida por FaceTime que tuvo con su marido mientras agonizaba por el coronavirus. Maura Lewinger compartió su historia para recomendar a las personas quedarse en casa y así evitar la propagación del coronavirus.

Desde que su esposo Joe ingresó al hospital, Maura pasó hablando con él casi 24 horas al día, 7 días a la semana, mediante FaceTime. El fin de semana pasado, un médico la llamó ara avisarle que él había empeorado y que temía lo peor. Entonces, decidió hacer una última videollamada con su esposo.

“Le agradecí por ser el esposo más increíble, por hacerme sentir apreciada y amada todos los días. Toqué nuestra canción de boda para él. Y eso fue todo. (…) Joe era divertido, inteligente, compasivo y desinteresado... siempre anteponía a los demás”, contó la mujer.

Prevención del coronavirus

Aprovechó su mensaje para concientizar sobre el coronavirus. “La gente simplemente no tiene cuidado. Las personas se sienten tan invencibles y piensan que no les puede pasar. No puedes, no puedes estar con personas que no están en tu casa. Tan triste y solo y todo lo que es, debes, debes quedarte solo con las personas en tu casa”, agregó.

