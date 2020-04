No le cobra el alquiler a enfermera en agradecimiento a su labor contra el COVID-19

Los verdaderos héroes de esta pandemia del coronavirus son los profesionales de la salud que han estado día y noche trabajando incansablemente por contener esta emergencia sanitaria a nivel mundial

En varias partes del mundo se ha visto cómo los vecinos aplauden desde los balcones de sus departamentos, como una forma de agradecer la labor y sacrificio que están realizando médicos, enfermeras y técnicos de la salud, quienes se exponen a contraer el virus.

Así también lo entendió Mercedes Fonseca, dueña de un apartamento en Argentina que al enterarse de que la mujer que le alquilaba el inmueble era enfermera, dejó de cobrar.

"No me esperaba un gesto de alguien solamente por mi profesión, porque consideramos que es nuestro trabajo y no queda otra más que estar en la trinchera", dijo Mayra Berón, que trabaja en un hospital de Leónidas Lucero, al sur de la provincia de Buenos Aires.

La mujer de 32 años reconoce que la dueña nunca la vio en su vida. "No me conoce, confió en mí porque yo le alquilé por medio de su cuñado que es amigo mío", dijo agradecida por el gesto de Fonseca.

"En forma espontánea me dijo que no le pagara dos meses de alquiler en modo de gratitud por lo que hacía", reveló Mayra, que destacó la humanidad de la dueña del departamento.

"Pese a nuestra amargura, hay personas que hacen lindo el pequeño mundo en el que vivimos. Hay dolores y hay cosas por la que valen la pena levantarse todos los días e ir a trabajar", concluyó la agradecida enfermera.

