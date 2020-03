¡Confirmado! El coronavirus no se transmite por el aire, según estudio de la OMS

¡El mito llegó a su fin! Desde hace varios días, en redes sociales habían circulado una noticia que alarmó a más de uno, ya que aseguraba que un estudio determinó que el coronavirus podía mantenerse hasta más de 3 horas en el aire, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud desmintió esta investigación con otra mucho más contundente.

El estudio que provocó alboroto entre las personas estuvo a cargo de The New England Journal of Medicine y también aseguraba que el Covid-19 podía durar hasta tres días en superficies como el plástico y el acero. No obstante, la OMS sostiene que ese estudio fue realizado en condiciones que no coinciden con las reales generadas por la tos o el estornudo de los humanos.

Así, la OMS evaluó toda la evidencia científica disponible hasta el momento antes de publicar su informe del cual se desprende la conclusión de que no nos contagiamos por respirar en la calle o en un lugar, sino que se produce por las gotitas que resultan tanto de la tos como de los estornudos de otras personas.

Por ello, estar a menos de un metro de distancia de alguien con estos síntomas sí supone un riesgo de transmisión, por estar expuestos a las gotas que quedan suspendidas en el aire, antes de caer por su la fuerza de gravedad. Otro modo de contagio es tocar alguna superficie que haya estado en contacto con algún infectado. Aquí radica la insistencia de las OMS en el lavado de manos, sobre todo tras tocar cualquier cosa en espacios públicos.