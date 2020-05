OMS pide "prepararse para una segunda o tercera ola de contagios" de coronavirus

Hans Kluge, director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, alertó sobre la posibilidad de un rebrote de coronavirus. El médico que lleva once años en la OMS recalcó que “es necesario estar preparados”.

"Es esencial prepararse para una segunda o tercera ola de contagios, particularmente si todavía no hay una vacuna disponible", advirtió Hans Kluge. "Deben permanecer en vigilancia y dispuestos a tomar otras medidas si es necesario, ya que este virus no perdona", agregó.

Kluge recalcó "la velocidad con que incluso los mejores sistemas sanitarios pueden ser devastados". "La salud debe estar al tope de la agenda política. Sin salud no hay economía y no hay seguridad. No hay que olvidar esta lección", agregó, invitando a los demás países a "tener una sanidad pública fuerte".

