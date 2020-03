Coronavirus: OMS recomienda no compartir el vaso de cerveza ni saludar con beso

Tras confirmarse el primer caso de coronavirus en Perú, Rubén Mayorga, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pidió a la población no compartir el mismo vaso de cerveza ni saludar con beso para evitar el contagio del COVID-19.

“Yo quería agregar un tema ministra sobre las precauciones de no besarse cuando se saludan, no darse la mano innecesariamente y no pasarse el vasito de cerveza, porque el vaso también tiene la saliva y esa es una de las maneras como se transmiten las infecciones”, indicó Rubén Mayorga en conferencia de prensa.

Por su parte, la ministra Elizabeth Herrera insistió en la importancia del lavado de manos. “La persona tiene que ser responsable”, declaró. Como se sabe, esta mañana, el presidente Martín Vizcarra confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Se trata de un hombre de 25 años viajó a Europa y ahora se encuentra en Perú.

