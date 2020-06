Coronavirus: La OMS recomienda estos tipos de tela para la elaboración de mascarillas caseras

Pese a haberse mostrado reacios al uso diario de mascarillas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejó recientemente a los Gobiernos alentar al público en general el usar mascarillas de tela a donde haya “una transmisión generalizada y sea difícil el distanciamiento físico, como en el transporte público, en tiendas o en otros entornos confinados o abarrotados”.

“Deseo dejar muy claro que la guía que estamos publicando hoy es una actualización de lo que hemos estado diciendo durante meses: que las máscaras sólo deben usarse como parte de una estrategia integral, por sí solas no lo protegerán de Covid-19”, advirtió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

En este sentido, recomendaron el algodón, el poliéster y el polipropileno para la elaboración de mascarillas de tejido no médico. “Recomendamos tres capas para fabricarlas: la interior debe ser un material absorbente como algodón, una intermedia de un material que no sea tejido como el polipropileno, que es el filtro, y una exterior de un material no absorbente como poliéster”, indicó Marie VanKekhove.

Cambio de postura

Hasta ahora, la OMS solo recomendaba el uso de mascarillas para la gente que atendía a personas potencialmente contaminadas o que tenían tos o estornudos, así como para el personal sanitario. "El uso en el entorno comunitario de mascarillas fabricadas con otros materiales, como la de tela de algodón (estas mascarillas se denominan también mascarillas 'higiénicas' o 'domésticas'), no ha sido adecuadamente evaluado. En la actualidad no se dispone de datos suficientes para recomendar o desaconsejar su uso en ese contexto", señalaban.

