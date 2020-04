Coronavirus: Perú entra a la temible fase 4 y señalan que infectados desbordarán hospitales

Esta tarde como todos los días y con la presencia del mandatario Vizcarra, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, aseguró que el Perú cuenta con el equipamiento necesario para cubrir la demanda actual para la atención médica de los casos nuevos por el coronavirus. Sin embargo, reconoció que en algún momento la situación podría sobrepasarse.

Es así como, Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú, dijo que es posible que los hospitales lleguen a desbordarse de personas con el virus, tanto así que no habrá espacios para atenderlos: “Los infectados van a comenzar a acudir a los hospitales en masa, ya no va a haber médicos ni espacios para poderlos atender. Ya no va a haber capacidad en el sistema de salud”, precisó.

Aconseja a los peruanos

Es por ello que, el especialista recalcó la importancia de acatar cuarentena dispuestas por el Ejecutivo para frenar propagación del COVID-19, debido a que aún se ven aglomeraciones de personas en diversos establecimientos sin respetar el metro de distancia que aconsejó el MINSA: “Se necesitarán más medidas por parte del gobierno para mitigar el número de infectados”, finalizó.

