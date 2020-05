Coronavirus en Perú: Profesor camina más de 10 km diarios para dar clases casa por casa en Huancavelica

¡Admirable! En medio de la pandemia por el coronavirus y las consecuencias que trajo consigo, un maestro huancaíno dio una gran lección a todos luego de mostrar gran solidaridad con sus alumnos al brindarles educación a domicilio, en Huancavelica.

El maestro huancaíno Gerson Ames Gaspar camina diariamente 10 kilómetros con una pizarra, un plumón y un parlante hasta llegar a cada una de las casas de sus estudiantes, quienes no han podido acceder a la plataforma ‘Aprendo en Casa’ por la falta de aparatos tecnológicos: “Debemos entender que hay estudiantes que no tienen televisor, radio ni celular, y si tienen, no cuentan con saldo, entonces no se le puede enviar audios ni videos”, expresó.

¡Docente ejemplar!

Cabe resaltar que, esta no sería la primera vez en que Ames destaca su labor como buen profesional. A finales del año pasado fue nominado al premio The Global Teacher Prize, considerado el ‘Nobel de la Educación’, por crear el método de enseñanza de matemáticas ‘Ruwaspa Yachani’.

