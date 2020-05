Coronavirus en Perú: Proponen medidas más drásticas en cuatro focos de mayor contagio

A fin de reducir el alto índice de contagiados y fallecidos a consecuencia del coronavirus, es importante que se promulgue un nuevo protocolo de comportamiento social en cuatro focos de infección en nuestro país: los mercados, las colas de los bancos, en las personas que migran a sus lugares de origen y en los supermercados y centros comerciales.

Así lo propuso el experto en salud pública, el doctor Marco Almerí, tras denunciar que será imposible “iniciar una recuperación de las actividades económicas si no se controla el “alto pico de contagios y fallecidos que hay en el Perú”.

“El 70 por ciento de los contagios y mayor número de fallecidos a consecuencia del coronavirus están en Lima y Callao y esto porque de los 2,612 mercados, el 45 por ciento se encuentra entre Lima y Callao. En el caso de la capital el mayor número de mercados está en San Juan de Lurigancho y ahí también hay el mayor número de infectados y fallecidos, una relación evidente y peligrosa”, explicó.

Añadió que ello también se refleja en que el Perú se ha convertido en el país con más infectados después de Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia y esto a pesar que “fuimos los primeros en adoptar las medidas más drásticas como la cuarentena y un protocolo de comportamiento social en todo el país”.

En declaraciones a Radio Conecta2, Almerí también añadió que se debe emitir un comportamiento social más drástico y efectivo en las colas que se hacen en los bancos, que esto “incluso ha hecho que se atente contra el toque de queda y no se respetan las medidas impuestas”.

Asimismo, continuó, hay miles de personas que están emigrando desde Lima a sus lugares de origen y esto se ha convertido en un foco infeccioso sin precedentes.

Centros comerciales

El experto también señaló que los propietarios de los centros comerciales no pueden estar anunciando que abrirán los negocios “como si no estuviera sucediendo nada”. “Todos sabemos muy bien que donde se aglomeran las personas y no hay ningún control o las medidas no son suficientes, son altos focos de contagio y no se puede estar anunciando que este sector abrirá como si nada estuviera sucediendo, eso es muy irresponsable”, subrayó.

Almerí explicó además que las medidas deben implementarse de acuerdo a cómo se vive la pandemia en cada región. En el caso de Lima y Callao estamos en la fase cuatro, y las medidas deben ser lo más rígidas posibles, en estos focos infecciones. Sin embargo, hay regiones donde recién está empezando, como es en el caso del sur.

“Al menos así debe ser hasta que se descubra la vacuna y todos coinciden en que esto será en no menos de un año. En el Perú están engordando las cifras y no vemos que empiece la caída. No se pueden hacer medidas generales, hay lugares donde las aglomeraciones son inevitables y deben ser controladas para reducir esto”, insistió.

