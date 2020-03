Coronavirus en Perú: Rafael Rey confirma que dio positivo a COVID-19

Rafael Rey, director del Banco Central de Reserva del Perú, confirmó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a coronavirus. El excongresista y exministro de Defensa y de Producción recibió los resultados de la prueba hoy. Además, señaló que ha seguido todas las indicaciones para no contagiar a nadie.

“Hoy he sido notificado como positivo al coronavirus. Aunque desde que se recomendó no he usado las manos para saludar y estoy cumpliendo la cuarentena desde que fue ordenada, lo hago saber para que aquellos con los haya alternado la semana pasada tomen las medidas indicadas de precaución”, escribió en Twitter.

Hoy he sido notificado como positivo al coronavirus. Aunq desde q se recomendó no he usado las manos pa saludar y estoy cumpliendo la cuarentena desde q fue ordenada, lo hago saber para q aquellos con los haya alternado la semana pasada tomen las medidas indicadas d precaución! — Rafael Rey Rey (@reyreysincorona) March 21, 2020

