Coronavirus: presidente de Chechenia anuncia pena de muerte para quienes desacaten cuarentena

Ramzan Kadyrov, presidente de Chechenia, se mostró bastante estricto ante el Estado de Emergencia y decidió poner un alto a la propagación del mortal ‘coronavirus’, advirtiendo que aquel que viole el aislamiento morirá sin justificación alguna. Hasta la fecha, la república chechena sólo cuenta con tres casos de infectados por el COVID-19.

“Si me preguntas, cualquiera que cree este problema (no acatar la cuarentena) por sí mismo debería ser asesinado. No solo se enferma, sino que también infecta a su familia, sus hermanas, hermanos, vecinos”, dijo firmemente Kadyrov.

Asimismo, el mandatario no espero más y ordenó el cierre de todos los restaurantes, cafeterías y lugares ocurridos en Chechenia en un esfuerzo por frenar definitivamente la expansión de la pandemia. Además, indicó que las personas que difunden información falsa sobre el coronavirus deben ser castigadas con el servicio comunitario.