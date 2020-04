Paramédico musulmán obvia su tradición y rasura su barba: "Lo hice por mis pacientes"

En tiempos de coronavirus, todos deben hacer su mejor esfuerzo en bien del mundo y a estas alturas hasta los pequeños detalles pueden ser vitales, como el caso de llevar la barba tan crecida, lo cual no es adecuado, sobre todo para el personal médico.

Vía Facebook.Y es que un acto tan sencillo como rasurarse la barba puede llegar a ser muy complicado para quienes la usan por religión. Sin embargo, el paramédico musulmán Shumel Everest Rahman demostró que por la salud de todos vale la pena dejar de lado las tradiciones temporalmente.

“Después de mucho pensar y mucha deliberación, he decidido afeitarme la barba. Esto es para permitir que el equipo respiratorio se ajuste correctamente. He tenido barba durante más de una década y no recuerdo la última vez que me rasuré. Me he afeitado la barba para proteger a mis pacientes, a mis colegas y a mi familia. Uno de los mejores actos es salvar la vida de alguien. Este simple acto puede ayudar a hacer eso”, escribió en su post de Facebook.

MIRA EL POST ORIGINAL