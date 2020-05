Covid-19: Enfermera se quiebra al revelar negligencias en hospital de Nueva York

¡Terrible! Mientras Donald Trump se dedica a emitir comentarios absurdos sobre el coronavirus que traen consecuencias negativas, como la vez que aseguró que debería haber una vacuna con desinfectante para la enfermedad, profesionales de la salud empiezan a revelar la trágica realidad de Nueva York.

Vía Youtube. Como se sabe, Nueva York es el estado más golpeado de EE. UU por el coronavirus, y es de este lugar donde una enfermera, llamada Nicole Sirotek, que lucha contra el Covid-19, que decidió difundir un video con alarmantes denuncias. “Las vidas de los negros no importan aquí”, dijo, al contar que fue alejada de la atención de pacientes cuando quiso asistir a hispanos y afrodescendientes.

“No les importa lo que le está pasando a estas personas. Y sólo tengo que seguir viéndolos morir… Oh, Dios”, se le escucha decir a la enfermera quien afirmó haber visto cómo algunos médicos no tienen ningún cuidado con los pacientes, provocando que mueran por sus errores.

La profesional de la salud dijo que vio que un anestesiólogo intubó de manera incorrecta a un paciente y que cuando se le avisó al médico encargado, este no quiso brindar atención y se demoró 5 horas, causando la muerte del paciente, informó The New York Post.

