COVID-19: Primer ensayo de vacuna china arroja resultados prometedores

Ante la crisis mundial, ocasionada por el Covid-19, una noticia buena parece dar una luz de esperanza, y es que de las más de propuestas de 100 vacunas que se tienen, una de origen chino, que ya pasó por la fase 1 del ensayo clínico, arrojó sus primeros resultados.

Según el medio especializado The Lancet, esta vacuna china, en sus primeras pruebas, demostró ser segura, bien tolerada y capaz de dar una respuesta rápida de producción de anticuperos. A esta conclusión se llegó luego de 28 días de haber sido administrada en un grupo de 108 voluntarios.

"Estos resultados representan un hito importante. El ensayo demuestra que una sola dosis de la nueva vacuna COVID-19 vectorizada por adenovirus tipo 5 (Ad5-nCoV) produce anticuerpos específicos contra el virus y células T en 14 días, lo que la convierte en una candidata potencial para una mayor investigación", explicó el responsable del trabajo, Wei Chen, del Instituto de Biotecnología de Pekín.

Pero esta buena noticia debe ser tomada con mucho cuidado, ya que aún faltan más pruebas y los resultados finales se verán por lo menos en seis meses más. “Los desafíos en el desarrollo de una vacuna COVD-19 no tienen precedentes, y la capacidad de desencadenar estas respuestas inmunológicas no indica necesariamente que la vacuna protegerá a los humanos de la COVID-19. Este resultado muestra una visión prometedora para el desarrollo de las vacunas COVID-19, pero todavía estamos muy lejos de que esta vacuna esté disponible para todos", agregó Chen.

NEW Research—First human trial of #COVID19 vaccine finds it is safe and induces rapid immune response: finding from a dose-escalation, single-centre, open-label, non-randomised, phase 1 trial https://t.co/Cy9odHv5eF



