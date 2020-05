Covid-19: Vecinos encuentran decenas de cadáveres en camiones de mudanza [VIDEO]

Un espeluznante hallazgo alarmó a los vecinos de Brooklyn al encontrar aproximadamente 50 cadáveres, en estado de descomposición, dentro de dos camiones de mudanza. La policía de New York llegó al lugar de los hechos, debido a que los residentes de la zona se quejaban de los fuertes olores que emanaban de aquellos camiones, informó el medio The New York Post.

“Salía sangre de uno de los camiones” afirmo una de las personas que dio aviso a las autoridades.

Los cuerpos habían sido abandonados en 2 camiones de la empresa U-Haul, que no contaban con refrigeración, motivo por el cual empezaron a descomponerse. Además, se supo que dichos medios de transporte permanecían estacionados frente a una funeraria.

Por otra parte, según la cadena ‘ABC News’, una fuente policial informó que los cuerpos habrían permanecido en dicho lugar durante más de una semana y se cree que la mayoría de los fallecidos habrían estado infectados de Covid-19.



