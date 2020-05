COVID-19: Madre duerme con el cadáver de su bebé al no tener dinero para enterrarlo en Arequipa

Lamentable. Pese a la crisis mundial que se viene viviendo a causa del coronavirus, miles de personas se han quedado sin trabajo. Este es el caso de Nati Pinto, una madre que lleva días durmiendo con el cadáver de su bebé al no contar con los recursos económicos para enterrarlo, en Arequipa.

Pinto, quien es madre soltera, contó que su menor hijo perdió la vida a causa de una fuerte infección abdominal. Asimismo, contó a un medio radial que, debido a los despidos por el estado de emergencia, se quedó sin trabajo y no pudo juntar el dinero suficiente para sobrevivir durante la cuarentena.

Por ello, solicita ayuda urgente para poder retirar al bebé de la vivienda y darle el entierro respectivo: “Ayuda, no tengo plata. Actualmente el bebé sigue en la misma cama. No me ha tocado ningún bono ni canasta”, aseguró triste y desesperada.

