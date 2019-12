Creatividad e innovación, elementos indispensables para enfrentar los retos profesionales

La creatividad e innovación en las empresas son elementos cada vez más necesarios para superar los retos tanto en el trabajo como en la vida misma. Es por eso que es crucial encontrar los espacios adecuados para fomentar el ingenio para crear ideas o nuevos conceptos que produzcan soluciones originales que ayuden a mejorar el funcionamiento y la productividad.



“La comodidad y la rutina son los grandes enemigos de la creatividad, es por eso que todo profesional debería hacer un esfuerzo constante en buscar, reflexionar y tener siempre curiosidad por identificar cosas diferentes en todo lo que le rodea”, manifiesta Ji Lee, director creativo de Facebook e Instagram y profesor en Domestika, la comunidad online de la clase creativa.



El especialista sostiene que para encontrar la inspiración y fomentar la creatividad la clave está en convertir las ideas en historias que permitan observar la realidad desde otros puntos de vista y aplicarlo a proyectos concretos. “Vivimos en el mejor tiempo para ser creativos, gracias a internet y las redes sociales. No importa quién eres, qué haces, dónde estás, si tienes una idea, un móvil y una conexión de internet, puedes crear algo, lograr que millones de personas lo vean y causar en ellas un impacto”, asegura Lee.



Ji Lee es uno de los profesores que comparte en Domestika su aprendizaje en su curso sobre Creatividad Aplicada a Proyectos Personales, donde fomentará la inspiración en sencillos ejercicios creativos que permitirán observar la realidad desde otros puntos de vista y aplicarlo a proyectos concretos. Lee plantea una “revolución basada en activar las pasiones personales” que es hoy la fórmula para dar salida a las inquietudes laborales que van evolucionando en la vida.



Sobre Ji Lee

Ji Lee nació en Corea, creció en Brasil y vive en Nueva York. Estudió Diseño Gráfico y Publicidad. Ha trabajado en prestigiosas empresas como Google, Saatchi & Saatchi y Droga5. En la actualidad, es director creativo en Facebook e Instagram. A Ji le apasiona trabajar en proyectos personales. Entre sus trabajos encontramos The Bubble Project, Word as Image y Drawings for My Grandchildren.