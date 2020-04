¿Crees que debería mantenerse el teletrabajo después de la cuarentena?

Para bien o para mal, la vida ya no será la misma, la pandemia del coronavirus ha logrado cambiar mucho los modelos de trabajo a la que las empresas estaban acostumbradas. Y pues uno de los ejemplos más claros es el teletrabajo.

Una de las incógnitas actuales sería: es realmente un nuevo modelo de trabajo; es efectivo; se debería mantener este nuevo sistema.

Un estudio realizado por ISIL, ha logrado identificar que el 95% de sus colaboradores opinan que el trabajo remoto debe mantenerse en su empresa tras culminar con el periodo en el que nos encontramos.

Contando con la participación de 250 empleados, el 69% respondió que debería darse parcialmente, mientras que el 26% aseguró que debe continuar el teletrabajo de manera total y el 5% indicó que no debe mantenerse.

“Sabemos que la gran mayoría de las empresas no están acostumbradas al sistema de trabajo remoto. Estamos presentando el estudio Trabajo Remoto: Desafíos en un Contexto de Crisis con la finalidad de que las empresas puedan tomarlo como guía para identificar cuáles son los puntos débiles según los trabajadores y así reforzar las debilidades y convertirlas en oportunidades de mejora”, comentó José Miguel Marchena, Gerente de Innovación y Desarrollo de ISIL.

En dicha encuesta que fue realizada a distintos niveles jerárquicos que actualmente realizan trabajo remoto, se obtuvo los siguientes resultados:

El 66 % del nivel directivo está a favor del teletrabajo parcial y el 31 % a favor del teletrabajo total.

El 70 % de los jefes y supervisores está a favor del teletrabajo parcial y el 23 % a favor del teletrabajo total.

El 71 % de los analistas, coordinadores y asistentes está a favor del teletrabajo parcial y el 23 % a favor del teletrabajo total.

Si bien un gran porcentaje acepta el teletrabajo, aún existen algunas limitaciones que ellos mismos han identificado.

El 48 % indica que no aplica debido a las características de su rubro labora, el 33 % opina que no están capacitados para trabajar en forma remota, el 11 % de los entrevistados asegura que existe el riesgo de perder información y el 8 % afirma que las empresas y/o colaboradores no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para poder trabajar.

Para mayor información de este estudio, Trabajo Remoto: Desafíos en un Contexto de Crisis, puedes ingresar al siguiente enlace: https://investigacion.isil.pe/estudio-trabajo-remoto-2020/

ACTUALIDAD

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO