Sacerdote es sensación por peculiar método para bendecir en medio de la cuarentena

La pandemia del coronavirus ha obligado a millones de personas a cambiar drásticamente su vida diaria. El confinamiento y el distanciamiento social han sido algunas de las medidas que las autoridades han pedido que se respeten lo más posible, como una forma de contener la propagación del virus.

Es por ello que eventos masivos, como por ejemplo, partidos de fútbol o conciertos de música, han sido cancelados, ya que suponen un riesgo de contagio y propagación del Covid-19.

Las misas y ceremonias religiosas también se han visto afectadas por la pandemia, sin embargo, un sacerdote en Michigan, Estados Unidos, encontró una curiosa forma de bendecir a sus feligreses, sin violar las medidas de distanciamiento.

El padre Tim Pelcen utilizó una pistola de agua para bendecir a sus parroquianos, durante la celebración de Semana Santa. "La idea original era hacer algo por los niños de la parroquia", dice a Buzzfeed.

"Estaban listos para tener una Pascua diferente a cualquiera de su pasado, así que pensé, ¿qué podemos hacer para cumplir todos los protocolos de distanciamiento social?", agrega.

Aunque las fotografías del sacerdote bendiciendo a la distancia se publicaron a mediados de abril, recién en mayo se comenzaron a viralizar por las redes sociales.

Las imágenes tuvieron tanta repercusión en Internet, que incluso llagaron a la Ciudad del Vaticano. "Incluso tuvo dos visitas del Vaticano, lo que me preocupó pero todavía no he escuchado nada", dijo.

Foto: Shutterstock

espectaculos

favendano

jueves-el-curioso-metodo-de-un-sacerdote-para-bendecir-en-medio-de-la-cuarentena

nedmedia