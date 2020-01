Daniel Abugattás viraliza en redes vergonzosa foto de Omar Chehade

Daniel Abugattás viralizó una fotografía de Omar Chehade, candidato congresal por Alianza para el Progreso, en el que se le ve dormido en una posición incómoda en una banca.

Desde su cuenta en Twitter, el excongresista nacionalista comentó: ''Me pasan esta foto, me dicen sería Omar Chehade, de serlo, que vergüenza me da haber compartido bancada. En fin si el JNE hace lo que quiere, por que los candidatos no?''.

Ante esto, Omar Chehade se limitó a indicar que se quedó profundamente dormido en la sala de un juzgado producto del cansancio por la larga jornada laboral que tuvo aquel día.