Daniel Olivares y Orlando Arapa se pronuncian tras entrega de credenciales a congresistas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó hoy sus credenciales a los 130 congresistas electos en las Eleccionesa Congresales Extraordinarias 2020. Orlando Arapa Roque, congresista de Acción Popular, y Daniel Olivares, del Partido Morado, estuvieron en ‘Sin Rodeos’ y hablaron sobre las tareas pendientes del nuevo Congreso.

“No hay que olvidar de dónde parte esto, de una crisis política muy profunda que ha llevado a un cierre de un Congreso. Los 130 que hemos sido elegidos no hay que olvidarnos de que somos un Congreso que nació como consecuencia de una emergencia política. No perdamos la brújula, que no nos dé mal de altura y nos dediquemos a resolver las cosas que nos hemos comprometido a hacer”, declaró Daniel Olivares.

Por su parte, Orlando Arapa Roque señaló: “Hay una demanda de la población en cuanto a la reforma en la lucha contra la corrupción y la eliminación de la inmunidad parlamentaria y esto tiene que ser agenda sustancial, debe convocar al parlamento para que lo aborden de inmediato en la primera lesgislatura. Esperemos tener consenso”.

