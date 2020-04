Daniel Urresti exige mano dura a Sunedu: "¡Basta ya con el abuso de las universidades privadas!"

Daniel Urresti utilizó su cuenta de Twitter para exigir una mano dura de la Sunedu “para frenar la arbitrariedad en cobro de pensiones universitarias por clases virtuales. Según el congresista de Podemo Perú, parece que la entidad “no se ha dado cuenta de la grave situación de injusticia que vienen sufriendo los futuros profesionales del Perú”.

“Muchas universidades siguen cobrando prácticamente lo mismo a pesar de que no hay clases presenciales y a pesar de que se han restringido muchos servicios. Esto es un abuso. La Sunedu debe intervenir inmediatamente para frenar esta situación, ellos tienen las facultades para proceder sin que eso signifique regular o establecer el valor de las pensiones”, escribió Daniel Urresti en Twitter.

Asimismo, agregó que, aunque se “comprometieron a no intervenir absolutamente en nada que tenga que ver con la Sunedu”, no pueden “cerrar los ojos ante la nueva realidad como consecuencia de la pandemia. “Me veo obligado a exigirle a la Sunedu que no deje en manos de la oferta y la demanda a rajatabla el tema de las pensiones universitarias”.