Daniel Urresti tras muerte de su madre: "Jamás estuvimos preparados para no despedirnos de ella"

Daniel Urresti compartió en su cuenta de Twitter su dolor por no haberse podido despedir de su madre, quien falleció el jueves 23 de abril a los 38 años mientras se encontraba internada en el hospital por su delicado estado de salud.

A través de Twitter, el congresista de Podemos Perú pidió a sus seguidores no salir de casa. “Comparto mi dolor con la esperanza que alguna de las personas que aún no toman conciencia, entiendan que esta pandemia nos afecta a todos directa o indirectamente de una forma cruel. Si no es absolutamente necesario que salgas, por favor quédate en casa”, escribió Daniel Urresti.

En su mensaje, el parlamentario señaló: “Para lo que jamás estuvimos preparados fue para no despedirnos, para no velarla, y ahora mi hermano menor y mi sobrino están afuera del hospital esperando que les entreguen las cenizas de nuestro ser querido. (…) La pandemia no nos trae solo el dolor de la muerte, nos lleva a sentir un dolor aún más profundo”.

