"Déjame que te toque": El escandaloso intento de violación de un anciano a su nieta en plena cuarentena

¡Indignante! Pese a la dura situación por la que atraviesan los diversos países en el mundo debido a la pandemia del coronavirus, las violaciones y agresiones no han dejado de cesar. Es así como una adolescente denunció el calvario que vivía en su propia casa luego que su abuelo la acosara constantemente, en Argentina.

VEA TAMBIÉN: Policía viola y graba a niño de 11 años para luego extorsionarlo con difundir imágenes íntimas

Esta denuncia se hizo pública a través de un video que la joven grabó y colgó en las redes sociales para que su padre pueda creer en su versión: “No grabé antes porque muchos que me conocen saben que no tenía celular hasta hace unos días que mi mamá me compró uno para que pudiera grabarlo. Tengo muchísimo miedo de lo que pueda pasar después de publicar este video, pero como la justicia no hizo nada, prefiero hacer justicia social”, comentó.

Cabe resaltar que, a penas se viralizó el video, su tío fue en rescate de la adolescente para sacarla de la vivienda. Sin embargo, a pesar de la veracidad de las pruebas, la agraviada tuvo que pedir perdón a su padre por haber hecho público el drama vivido.

