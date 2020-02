¡Traición! Dejó abierta cuenta de Instagram en celular del novio y este descubre infidelidad con su primo

Un verdadero revuelo se generó en Twitter, debido a que un joven decidió usar la red social para dar a conocer que recibió un duro golpe de su novia, al descubrir que le era infiel con su primo.

Juan, nombre de la persona que hizo público la triste historia, contó que todo lo descubrió de casualidad. “Mi novia dejó su Instagram abierto en mi celular y se está 'chamuyando’ a mi primo. Ellos dos no saben que yo sé, así que un favorito y subo las capturas acá”, se lee en el tuit que dio inicio a la cadena.

Las reacciones al mensaje, realizado el pasado 12 de febrero, fueron tantos que hasta el momento tiene más de 381 mil 'corazones', así como más de 43 mil retuits.

mi novia dejó su Instagram abierto en mi celular y se esta chamuyando a mi primo, ellos dos no saben que yo sé , así que un fav y subo las capturas acá

El interés mostrado por los cibernautas hicieron que Juan revelara el nombre de las personas que lo traicionaron: Martina y Coqui. Así como capturas de las conversaciones que ambos tenían, en el que no dejaban de coquetearse al punto que llegaron a consumar la infidelidad.

Además, el joven engañado compartió conversaciones de WhatsApp que mantuvo con su primo al descubrirse la traición. Este trató de generar pena con Juan al pedirle que no cuenta nada de ello por el bienestar de la abuela de ambos.

“Por favor, piensa en la familia y seas tan forro de decirles a todos. Piensa en abuela, lo mal que le haría saber todo esto”, se lee en dicha conversación.

Al final, Juan contó que su abuela se enteró de lo que hizo Coqui y que realizará una cena sin él para hablar del daño que ocasionó, y que en caso ellos inicien una relación lo contará en Twitter.

mi abuela ya se enteró por una noticia de TN y va a hacer una cena con mi familia para hablar del tema (no va a invitar a mi primo porque dijo que no merece estar en la misma mesa), si llega a pasar algo con mi ex o mi primo los mantendré al tanto, cierro hilo pic.twitter.com/EF4rJV4hhw