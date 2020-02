Denuncian a restaurante la Panka por discriminar a personas con discapacidad

Una denuncia de discriminación se dio a conocer en Facebook, en el que José Carrión Cabrera, nombre del usuario en dicha red social, contó que le prohibieron el ingresar al restaurante 'La Panka', en la Costa Verde, con dos personas con discapacidad.

El perito grafotécnico y documentoscopio forense, José Carrión Cabrera, denunció en sus redes sociales, que el restaurante La Panka ubicado en la Costa Verde, no dejó ingresar a dos personas con discapacidad a su local.

“Pretendimos almorzar en familia con mi anciana madre de 84 años, que está en silla de ruedas, y mi hija con discapacidad visual. Llegamos al parqueo y encontramos una camioneta BMV de placa AXU-399 estacionado en la zona rígida y sobre la rampa de acceso para sillas de ruedas, impidiendo que mi madre suba” expresó.

El denunciante, quien es perito grafotécnico y documentoscopio forense sindicó como responsable de este acto al gerente del establecimiento, según le dijeron la persona encargada del parqueo.

“Nos dijeron que la camioneta era del dueño del restaurante. Respondí que eso no le basa ningún derecho de parquearse sobre la rampa para sillas de ruedas que está en la vereda y no en su local”, contó.

“Pedí que avisen para que retiren la camioneta. Pasó cinco minutos y por el excesivo calor, tuve que subir a mi madre levantando la silla de ruedas mientras mi esposa pedía atención preferencial para dos personas con discapacidad (...) Del segundo piso, de forma altanera, baja un sujeto diciendo que es el dueño. Le reclamo por estacionarse sobre la rampa de silla de ruedas. Me vuelve a decir que es el dueño y que estaba descargando. Versión que desmiento porque el carro estaba cerrado. Le increpo que por ser dueño no le da derecho a estacionarse en zona rígida y encima sobre las rampas” añadió.

Carrión Cabrera indicó que tras el reclamo, esta persona indignó a todos al decirle que si no le gustaba podía retirarse del lugar, para luego enterarse que le prohibieron el ingreso al local.

“Le dije que no le daba derecho a estacionarse en zona rígida y me responde de que si no me gusta que me retire. Hecho que indignó a toda mi familia presente. Le reclamo su actitud y ufanándose de ser el dueño, me vuelve a decir que si no me gusta que me retire. Dio instrucciones gesto-verbales para que no nos dejen ingresar. Le pedimos el nombre del sujeto a la anfitriona y ella dice que le habían ordenado que no entraramos”, escribió, para luego informar que haría la denuncia correspondiente.