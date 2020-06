Derriban estatua de esclavista en medio de las protestas contra el racismo

En medio de las protestas contra el racismo por el asesinato de George Floyd, manifestantes derribaron la estatua de Edward Colston, famoso comerciante de esclavos del siglo XVII.

El monumento de bronce que se encontraba en el centro de la ciudad de Bristol desde 1895, y ha generado controversia en los últimos años ya que varios activistas mencionan que no se le debería reconocer públicamente.

La estatua al esclavista fue derribada, llevada rodando hasta el borde del río y arrojada al agua entre la celebración de cientos de personas que se encontraban en el lugar.

