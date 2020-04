Desafío viral: ¿cuántos tigres ves en la imagen?

En las redes social y en especial en Facebook abundan los retos, poniendo a prueba cada uno de nuestros sentidos, pues en tiempos de cuarentena estos se vuelven aún más populares.

¿De qué se trata esta vez?

Ahora, estamos ante un nuevo desafío que tiene como objetivo identificar la cantidad de tigres que hay en una imagen. Puede parecer sencillo, y a simple vista se pueden ver cuatro felinos, sin embargo, hay muchos más.

Algunos usuarios indicaron que se pudieron identificar 12 tigres, otros 14, otro grupo 16 y así hasta llegar a 20. Si bien es cierto, hasta el momento no se cuenta con una respuesta exacta, aunque la mayoría concuerda en que la respuesta es esta última cifra.

How Many Tigers You See In This Pic ? pic.twitter.com/GPOvxKYdRc