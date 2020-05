Desalmado hombre es captado golpeando brutalmente a abuelito de 75 años

¡De terror! Un video indignante se viralizó en las redes sociales. Este hecho muestra a un desalmado joven golpeando a puñetazos consecutivamente a un anciano que se encontraba en un asilo, en Estados Unidos.

El indefenso anciano de 75 años pasó el peor momento de su vida al ser víctima de agresión física por parte del sujeto quien aparentemente cuidaba de él. Seguidamente, el agresor decidió grabar los fuertes golpes que le ocasionó y limpiarlos con la sábana que usaba el señor.

Ante este suceso, el presidente Donald Trump se pronunció enseguida y mostró su total rechazo hacia el hecho escalofriante. Asimismo, la víctima fue enviada a un hospital debido a sus graves heridas.

Is this even possible to believe? Can this be for real? Where is this nursing home, how is the victim doing?