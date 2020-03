El desolador pronóstico sobre el covid-19: 'Los pobres morirán en las puertas de los hospitales'

La propagación del coronavirus al parecer no tiene intención de detenerse. Hasta el momento las cifras van en más de 350.000 infectados y 15.000 muertes en todo el mundo, siendo Europa el continente más afectado.

Mientras autoridades de todo el mundo toman las medidas necesarias para contener el virus, hay otras que no le toman el peso a la gravedad del asunto.

Un ejemplo de ello es Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que sigue minimizando la pandemia a pesar de que en su país ya van más de 1.600 casos confirmados y 25 personas ya han pedido la vida.

De hecho trató de "lunático" al gobernador de San Pablo, Joao Doria, por haber decretado una cuarentena de quince días. "Para decir la verdad, se trata de un lunático. Está aprovechando la situación para hacer política. Está aprovechando para crecer políticamente", afirmó el jefe de Estado.

Pero en Brasil no todos piensan como Bolsonario y no son pocos los que temen una crisis sanitaria en el gigante sudamericano. Uno de ellos es Miguel Srougi, prestigioso médico brasileño, quien cuestionó la forma en que la administración de Bolsonaro está manejando la emergencia y su pronóstico no es de los mejores.

"Los que más sufrirán son los pobres, los más vulnerables. Morirán a las puertas de los hospitales, no podrán entrar, y mucho menos recibirán un tubo para respirar y sobrevivir a la neumonía. Los pobres morirán en la acera", señaló Srougi en conversación con O Globo.

Además, calificó la postura del gobierno como "inmoral" e "incompetente", más aún cuando se está a las puertas de un posible colapso del sistema de salud de Brasil.

"Hay personas en el gobierno federal que están coqueteando con la oscuridad. El presidente, de manera incompetente e inmoral, despreciaba la gravedad de la pandemia", señaló.

"Pensó que con palabras podría desviar la atención popular y evitar un hallazgo obvio: el colapso de la asistencia médico en Brasil, especialmente la de los más necesitados. Los grupos que estén mejor posicionados socialmente sobrevivirán porque tienen mecanismos de defensa más fuertes", agregó.

Foto: Shutterstock

actualidad

favendano

el-desolador-pronostico-de-un-medico-brasileno-sobre-el-coronavirus-los-pobres-moriran-en-las-puertas-de-los-hospitales

nedmedia