El hombre que duró solo 12 días casado con Pamela Anderson dice que la actriz lo utilizó

Sorpresa causó hace un par de semanas la noticia de que Pamela Anderson se divorciaba luego de solo 12 días de haber contraído matrimonio con el productor Jon Peters.

Ambos se casaron en secreto el 20 de enero en una ceremonia en Malibú. Sin embargo, dos semanas después, la actriz de 52 años anunciaba que habían decidido llegar a un acuerdo de tomarse "un tiempo para revaluar lo que quieren el uno del otro".

"La vida es un viaje y el amor es un proceso. Con esa verdad universal en mente, mutuamente hemos decidido posponer la formalización de nuestro certificado de matrimonio y poner nuestra fe en el proceso. Gracias por respetar nuestra privacidad", dijo la actriz de 52 años en un comunicado.

Sin embargo, ahora Peters, de 74 años, asegura que fue utilizado por la actriz, ya que la relación terminó luego que él le pagó todas sus deudas para sacarla de la quiebra. Además, asegura que le renovó todo el armario.

"Ella tenía (una deuda) de casi 200 mil dólares en cuentas y no había forma de que las pagara, así que se las pagué y este es el agradecimiento que recibo. No hay tonto como un tonto viejo", dice el productor de Hollywood a la revista Page Six, quien reconoce que siempre ha estado enamorado de la ex Baywatch.

Ambos se conocieron hace 30 años y se habían reencontrado hace algunos meses, ocasión en la que decidieron retomar ese amor de juventud. "Pamela nunca ha visto todo su potencial como artista. Todavía tiene que brillar de una manera real. Hay mucho más en ella de lo que parece", dijo en ese momento Peters.

Fuentes cercanas a la actriz aseguran que la relación se terminó debido a que Peters era "demasiado controlador". Sin embargo, el productor niega esa versión y aclara que fue él quien le pidió el divorcio a Anderson.

"Todo este asunto del matrimonio con abogados y deudas me ha asustado. Me hizo darme cuenta de que a los 74 años necesito una vida tranquila y sencilla", señaló.

Foto: Shutterstock

espectaculos

favendano

el-hombre-que-duro-solo-12-dias-casado-con-pamela-anderson-asegura-sentirse-utilizado-por-la-actriz

nedmedia