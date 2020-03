"No quiero tu coronavirus en mi país": Joven asiático es víctima de ataque racista

Jonathan Mok, un estudiante de 23 años de Singapur, fue atacado salvajemente en una de las calles más concurridas de Londres mientras le gritaban: “No quiero tu coronavirus en mi país”. Los indignantes hechos ocurrieron la noche del 24 de febrero en Oxford Street.

"Pasaba junto a un grupo de jóvenes cuando vi que uno de ellos me miraba y me dijo algo que distinguí con la palabra 'coronavirus'. (…) En 3 segundos estaba encima de mí, junto con otros 3 o 4 hombres y una chica, de repente, me golpearon en la cara”, contó Mok en Facebook.

La víctima, quien estudia en Londres desde hace dos años, quedó ensangrentado sobre el pavimento, mientras sus agresores huyeron antes de la llegada de la policía. “El racismo no es estupidez; el racismo es odio. Los racistas constantemente encuentran excusas para exponer su odio, y en este contexto actual de coronavirus han encontrado otra excusa”, agregó Mok.

