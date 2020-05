Disparan a hombre que huía de la policía y todo se vio por Facebook Live

Una persecución en auto terminó en el fatal tiroteo entre un sospechoso y la policía de Indianápolis. Todos los hechos fueron capturados en Facebook Live donde, el aparente sospechoso, estuvo transmitiendo con su celular.

El sospechoso fue divisado por la policía manejando de manera rápida e irresponsable por la carretera Interestatal 65, según lo informa la policía de ese Estado.

Después de una persecución de 15 minutos, el sospechoso sale de su vehículo sacando un arma, según reporta el departamento de policía. En el video, se escuchan disparos, unos 15 aproximadamente, el teléfono cae y solo se ve el cielo.

Aún está en investigación cuantos policías están involucrados en el tiroteo, pero el autor de los disparos fue dado de licencia mientras duren las investigaciones.

Advertencia: Material audiovisual explícito.



Mfs bogus for killing dude he aint have no pole or shit pic.twitter.com/CetZp689hU