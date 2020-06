¿Dolor de espalda por teletrabajo? Trata tu dolor con un médico online

En tiempos de pandemia, muchas empresa han optado porque sus colaboradores continúen sus labores desde su casa mediante la laptop. Pero el llamado home office está trayendo consecuencias a la salud física, especialmente a la columna.



Trabajar desde la mediana comodidad de casa, con una silla de su comedor no es lo mismo que la silla ergonómica de la oficina. Incluso, puede trabajar desde su cama, recostado con su laptop. Pero todo esto tiene un impacto en la salud de su columna y músculos.



El Doctor Guillermo Barrón, médico fisiatra del Centro Médico OSI , explica que si no se intercala el trabajo con actividades físicas, o no se tiene una correcta postura para laborar, aparecerán los dolores musculares, de cuello, cabeza y espalda. Si estos trastornos no son tratados pueden tornarse crónicos.



Ante esta realidad han surgido novedosas formas de atender a los pacientes que pudieran presentar dolores músculo esqueléticos, apoyados en la telemedicina.

“A través de una vídeo llamada, le pedimos al paciente que describa de forma pormenorizada su molestia, además le pedimos que realice movimientos específicos para conocer el grado de dolor y afección de las partes involucradas”, indica el Dr. Barrón.



Pero no es todo, tras la orientación médica del especialista, si su caso lo requiere también puede iniciar un programa de terapias online, un enfoque totalmente novedoso que plantea el centro médico ante la coyuntura por el Covid 19.

“Las terapias de acompañamiento las realiza una de nuestras fisioterapeutas, quien por video llamada guía al paciente para que realice actividades que le ayudarán a mejorar, como aplicación de agentes, automasajes, ejercicios propiocépticos, entre otros, con los que ya hemos tenido buenos resultados desde que brindamos el servicio online”, indica el médico fisiatra.

Si usted o un familiar presentan dolores en la zona de espalda, cuello o cabeza, tome en cuenta esta novedosa propuesta profesional, que promete ser la solución para la atención médica en tiempos de aislamiento.