Donald Trump firma orden ejecutiva que modifica la protección de las redes sociales

El conflicto entre el presidente estadounidense, Donald Trump y Twitter se materializó mediante una orden ejecutiva que elimina las protecciones que recibían las redes sociales en relación a la moderación del contenido publicado por los usuarios.

“Estamos hartos”, aseguró Trump antes de firmar la orden en la Casa Blanca. El presidente mostró su descontento luego que Twitter emitiera el martes una alerta con información verificada luego de que el mandatario publicase un tuit con información engañosa.

El republicano asegura que las redes sociales tienen “un poder no regulado”. “Las elecciones que toma Twitter son decisiones editoriales y Twitter deja de convertirse en una plataforma pública. Podemos decir lo mismo cuando hablamos de Google o Facebook”, aseguró el presidente.

La ley federal que Trump ha ordenado modificar es la Communications Decency Act de 1996, que protege a las compañías de Internet de demandas por moderar el contenido de sus usuarios.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) será la encargada de regular a las redes sociales en el "respeto a la libertad de expresión", bajo la orden ejecutiva de Donald Trump.

Los Angeles Times consultó con expertos y ellos aseguraron que el presidente no cuenta con la facultad de modificar leyes federales sin la intervención del Congreso, y que esta movida se trata de un “teatro político” que será anulado en su prontitud por el sistema de justicia estadounidense.

Facebook acatará, pero Twitter en pie de batalla

El dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, descartó contrastar información en sus plataformas, tomando distancia de las herramientas de verificación implantadas por Twitter.

“Creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en línea”, dijo Zuckerberg en FOX News.

Jack Dorsey, CEO de Twitter, aseguró la noche del miércoles que la red social no hace el trabajo de un “árbitro de la verdad”.

“Nuestra intención es conectar los puntos de información conflictiva para que las personas puedan juzgar por sí mismas”, tuiteó.

President @realDonaldTrump just took executive action to fight online censorship by tech corporations, including social media platforms. pic.twitter.com/W4r7vLw958