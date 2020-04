Dos mujeres viven enfrentadas a morir por el amor de un hombre

Esta noche en Andrea conocemos la historia de Violeta y Juan quienes tienen una relación de cuatro años pero ella dice que la ex pareja de Juan impide que ellos dos sean felices.

VEA TAMBIÉN: Le pidió matrimonio en pleno programa y ahora nos cuenta cómo está su relación

Violeta dice que Rosa no entiende que Juan ya no la ama y vive obsesionada con él y que utiliza a la hija de ellos para que no sean felices.

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO