Echan a patadas a mujer de un autobús por estornudar sin mascarilla

Un video grabado dentro un autobús en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil, se hizo viral. En las imágenes se puede ver cómo varios pasajeros se encargan de echar del vehículo a una mujer estornudó sin llevar mascarilla puesta en plena crisis por el coronavirus.

Según la prensa local, la mujer ingresó al vehículo con la mascarilla puesta, pero después se la quitó y se negó a volversela a poner. En medio de la discusión, la mujer comenzó a toser, lo que desató el nerviosismo de la gente.

En las imágenes de la cámara de seguridad de la empresa de transportes, se puede ver como el hombre patea a la mujer hasta echarla del colectivo. El video a provocado diversas reacciones. Aunque algunos justifican la actuación de los pasajeros, otros critican la dureza de la misma.

