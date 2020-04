El coronavirus podría desencadenar la mayor reducción de C02 en la historia

Las emisiones de dióxido de carbono podrían caer en la mayor cantidad desde la Segunda Guerra Mundial este año, según el Global Carbon Project. Lo ven como una luz de esperanza en medio de la crisis del covid-19.

"No me sorprendería ver una caída del 5 por ciento o más en las emisiones de dióxido de carbono este año, algo que no se ha visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial", dijo Rob Jackson, presidente del Proyecto Global de Carbono, en un correo electrónico. "Ni la caída de la Unión Soviética ni las diversas crisis petroleras o de ahorro y préstamo de los últimos 50 años probablemente hayan afectado las emisiones de la misma manera que esta crisis", agregó.

Esta sería la primera caída en las emisiones de carbono desde 2008, cuando una reducción del 1.4 por ciento siguió a la crisis financiera.

"Esta caída no se debe a cambios estructurales, por lo que tan pronto como termine el confinamiento, espero que las emisiones vuelvan a estar cerca de donde estaban", dijo a Corinne Le Quéré, científica climática de la Universidad de East Anglia, en Inglaterra.