Elon Musk promete fabricar respiradores en caso haya escasez

Miles de usuarios de Twitter tomaron como buena noticia la oferta de Elon Musk de fabricar ventiladores para las personas que padecen coronavirus, luego que el gobierno de Estados Unidos solicitó donaciones de máscaras y respiradores.

"Haremos ventiladores si hay escasez", dijo Musk en Twitter, respondiendo a la sugerencia de un fanático de que el multimillonario reutilice una fábrica para la tarea.

El comentario inmediatamente atrajo cientos de respuestas instándolo a actuar. "Si, por alguna razón, no crees que actualmente hay una escasez, según todas las estimaciones, habrá", dijo un usuario de redes.

El martes, la administración Trump instó a las empresas constructoras estadounidenses a donar máscaras de respirador a hospitales y proveedores de atención médica que luchan contra el virus, en medio de una escasez en todo el país.

Una nueva empresa italiana usó una impresora 3D para replicar las válvulas del respirador, diciendo que las entregaría a los hospitales de forma gratuita. Italia está luchando contra el peor brote del mundo fuera de China.

We will make ventilators if there is a shortage