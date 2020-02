Empresario millonario busca mujer para casarse y llevarla de vacaciones de lujo

A sus 41 años, Andy Scott, dueño de la empresa de inversiones, con sede en Londres, REL, ha decidido que es momento de casarse y tener una familia, con una mujer “hermosa y exitosa”, que solo debe cumplir sus ‘nada’ exigentes requisitos para ganarse su corazón.

Según informó Daily Mail, el millonario busca enamorarse de una mujer que sea igual de exitosa que él y que pueda admirar. Anteriormente, contó, que ya estuvo casado, pero no tuvo éxito, ya que busca que su pareja “tenga los pies sobre la tierra”.

Pero el guapo millonario no se rinde y asegura que sigue en la búsqueda del amor, ya que considera que la edad se le está yendo para formar una familia. Su futura esposa solo deberá ser inteligente, atractiva, “alguien que no nació en una cuna de oro”, que no sea adicta al Smartphone, que sea íntegra, dispuesta a vivir experiencias nuevas y que le gusten los niños.

“Los ‘machos alfa’ se sienten orgullosos de decir que no están listos para el amor. Yo sí lo estoy. No busco apoyar financieramente a nadie…He estado yendo a sesiones de hipnoterapia y he descubierto que me estoy haciendo viejo para tener una familia”, dijo al medio en mención.