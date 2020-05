Encuentran muerto a profesor que estaba cerca de realizar hallazgos claves sobre el Covid-19

En extrañas circunstancias fue hallado sin vida un profesor de la Universidad de Pittsburgh que estaba cerca de realizar "hallazgos muy significativos" en el combate contra el coronavirus.

Se trata de Bing Liu, académico de origen chino de 37 años, que el sábado fue encontrado muerto en su casa de Pensilvania. El cuerpo presentaba heridas de bala en la cabeza, cuello y torso, según informa CNN.

Las autoridades creen el responsable de la muerte es un sujeto que hasta el momento no ha sido identificado y que fue encontrado sin vida en su automóvil. La hipótesis que se maneja es que el hombre se habría disparado en su auto luego de haber cometido el crimen.

Bing Liu, a University of Pittsburgh researcher who was on the cusp of "very significant findings" related to #COVID19, was shot dead Saturday, CNN reported.

Police said there is "zero indication that there was targeting due to his being Chinese," according to the report. pic.twitter.com/maNia4cS4R

