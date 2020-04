Enfermero se despide de su hermana sin saber que moriría por Covid-19: "No puedo respirar, te amo"

Kious Kelly era un enfermero de 48 años del hospital Mount Sinai West de la ciudad de Nueva York, cuya historia ha conmovido a más de uno. “No puedo respirar. Te amo”, fueron las últimas palabras que le dedicó a su hermana sin imaginar que a los días moriría por el coronavirus, ya que los síntomas que presentaba los confundió con el asma que padecía.

Vía Youtube. Según el portal Buzzfeed, Kious Kelly había presentado los síntomas de esta enfermedad, pero no supo que estaba contagiado hasta que lo entubaron en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sus padres sabían que estaba enfermo pero no que su situación era delicada, ya que Kelly decidió no preocuparlos.

“Siempre me ha protegido a mí y a mis padres. Sabía que no quería que se preocuparan. Le hice un par de preguntas más y dijo que no podía hablar. ‘Me ahogo si lo intento. No puedo respirar. Te amo'”, narró Marya Patrice Sherron, su única hermana.

Marya jamás imagino que aquella ocasión sería la última vez que hablaría con su hermano, ya que, seis días después se comunicaron con ella para informarle que había perdido la batalla contra el Covid-19. La solidaridad de las personas no se hizo esperar y emprendieron una campaña para recaudar fondos para los gastos funerarios e quien murió cumpliendo su trabajo.

