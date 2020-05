Escucha audios de su amante ¡Pero su teléfono estaba conectado al carro y su esposa escuchó todo!

A través de redes sociales circula un video en el que se ve cómo un hombre escucha los audios que su amante le llamó, pero ha olvidado que el celular lo tiene conectado a su vehículo, y peor aún: su esposa estaba dentro del auto.

Video en TikTok

"Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estas con tu esposa o que?. ¿Si nos vamos a ver hoy o no?”, se puede escuchar en el video.

El video con una duración de 12 segundos, fue grabado por la esposa del hombre y ya fue compartido en todo el mundo. Sin embargo, todo podría tratarse de una broma, ya que fue publicado en TikTok, y poco después comenzó a hacerse viral por lo bochornoso de la situación.