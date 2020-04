Estados Unidos supera en fallecidos por COVID-19 a España registrando más de 15.000 víctimas

Este jueves, Estados Unidos, superó la cifra de 15.000 fallecidos por coronavirus, según el estatus de la universidad estadounidense Johns Hopkins, convirtiendo al país en uno de los más afectados por la infección.

A un paso de llegar a 500.000 casos positivos, el coronavirus ha dejado al menos unos 16.267 fallecidos en el país –según la última actualización del sitio web- cifra que nos acercaría globalmente a los 100.000 fallecidos a nivel mundial.

En relación a las ciudades, Nueva York continúa siendo la más afectada con 4.571 fallecidos. De igual manera las víctimas también siguen en aumento en el resto del estado, alcanzando un récord de 799 fallecidos en las últimas 24 horas.

No obstante, el gobernador Andrew Cuomo resaltó como dato positivo que las hospitalizaciones han disminuido de manera constante entre el miércoles al jueves. “Este es el menor número que hemos tenido desde que empezó esta pesadilla”, sostuvo Cuomo en conferencia de prensa.

De todas formas, Cuomo mantuvo el tono de alerta. “La gripe española de 1918 golpeó en tres oleadas. Sólo estamos en la primera ola. No podemos asumir que porque estamos viendo algunos signos positivos esto terminará pronto o que las ondas adicionales no golpearán. El Estado de Nueva York no subestimará a este enemigo”, aseveró.

Con esta actualización, se espera que el país americano tome medidas más drásticas, a fin de que la cifra de fallecidos no siga en aumento como se ha estado presentando recientemente.

