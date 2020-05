"Están asesinando a pacientes con COVID-19 por negligencia": El llanto de una enfermera que suplica ayuda

Lamentable. Una enfermera de un hospital en Estados Unidos, Nicole Sirotek, relató a través de un video que pacientes con coronavirus están siendo cruelmente asesinados por falta de tratamiento correcto e incluso por negligencia, especialmente, las víctimas serían los afroamericanos.

“Sé que no todo el mundo va a sobrevivir, no soy tan inocente. Sé que vamos a tener muchas víctimas. Pero esta gente no está muriendo por coronavirus (...) Te estoy diciendo literalmente que están asesinando a estas personas. Y nadie me escucha”, dijo inicialmente, Sirotek.

Además, no dudó en detallar los momentos de pánico que vive dentro del nosocomio en donde asegura que los sucesos son impresionantes: “Yo vi a una anestesista colocar un tubo ET y romper su esófago, el tipo se asfixió enseguida hasta morir con su propia sangre. El coronavirus no colocó ese tubo incorrectamente”, concluyó entre lágrimas.

