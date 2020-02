'¡Me están atacando sexualmente!': arrestan a una turista por usar bikini

Un confuso y violento incidente ocurrió en una playa en Maldivas luego que una turista británica fuera arrestada por estar vistiendo un bikini.

En unas imágenes que fueron difundida en las redes sociales se ve a una mujer luchando con un grupo de policías quienes la detienen por estar usando bikini, lo que fue catalogado como "exposición indecente".

"Me estás agrediendo sexualmente", se le escucha decir a la mujer mientras tres hombres intentan esposarla. En el video también se aprecia que uno de los sujetos la cubre con una toalla, dando a entender que no estaba permitido utilizar ese tipo de vestimenta en ese lugar.

A tourist woman has been harrassed by the public and then manhandled by the police before being arrested for wearing a bikini in public in the #SunnySideOfLife. This follows the wake of multiple stabbing attacks of tourists by Islamic State in the #Maldives #TerroristWatchMv pic.twitter.com/7y3nJ3EDCm

