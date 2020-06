Estudio encuentra que algunos pacientes recuperados de covid-19 podrían perder el olfato y gusto para siempre

The Wall Street Journal publicó un estudio de médicos estadounidenses que menciona que algunos pacientes recuperados del covid-19 podrían no recuperar los sentidos del olfato y gusto incluso después de perder otros síntomas del mortal virus.

La pérdida de olfato y de gusto está en la lista de síntomas del coronavirus que actualmente afecta a todo el mundo. Se cree que este síntoma puede existir incluso después de un par de semanas que el virus ingrese al cuerpo.

Según el estudio, un cuarto de pacientes que fueron dados de alta recuperaron el sentido del olfato y gusto, después de informar que ya no sienten otros síntomas. El resto, no ha informado sobre la recuperación de estos dos sentidos. Aún se necesitan más datos sobre esta condición, pero médicos no excluyen que la pérdida sea para siempre.

Para proteger al cuerpo, los receptores olfativos conectados al cerebro "se suicidan" para impedir que el virus se propague. Esto lo explica Danielle Reed, directora adjunta del Centro de Sentidos Químicos Monell en Filadelfia.

Existe un caso de un hombre de 23, que después de ser dado de alta y recuperado de covid-19, experiementa estrés por la pérdida del gusto y olfato. También menciona que perdió peso porque le resulta tedioso consumir alimentos.